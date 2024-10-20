В Астане разыскали мужчину, пропавшего ещё в пандемию
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На территории столицы прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Бродяга", направленное на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и на поиски людей, находящихся в розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.
Во время рейда сотрудники полиции задержали четырёх преступников, находящихся в розыске за различные преступления, а также шесть подозреваемых в совершении правонарушений.
"Кроме того, установлено местонахождение трёх граждан, числившихся пропавшими без вести. Особого внимания заслуживает случай 48-летнего мужчины, который с 2020 года не поддерживал связь со своими родственниками. На протяжении четырех лет родные не теряли надежды на его возвращение. Благодаря слаженным действиям полиции мужчина был найден живым и здоровым. После долгих лет неизвестности, он воссоединился со своей семьёй", — рассказали в полиции.
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