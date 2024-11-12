В Астане разоблачили вымогателей, которые забирали деньги у продавцов магазинов

По поступившему сигналу в мобильную группу по защите прав предпринимателей при прокуратуре района Сарыарка города Астаны пресечена незаконная деятельность руководителей общественного объединения по защите прав потребителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру столицы.

"В ходе проверки прокуроры установили,что двое руководителей посещали продуктовые магазины и требовали денежные средства у продавцов за несообщение об имеющихся нарушениях – продуктах питания с истекшим сроком годности.

Таким образом, путем вымогательства у семи предпринимателей завладели 25 тыс. тенге с каждого", - говорится в сообщении.

По указанию прокуратуры органом полиции начато досудебное расследование.

"Приговором суда виновные лица осуждены по ст. 194 ч. 2 п.п. 2), 3) УК за вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Материальный ущерб взыскан с осужденных. Приговор вступил в законную силу", - сообщили столичные прокуроры.

Прокуратура предупреждает, что общественные объединения не обладают контрольно-надзорными функциями.