В Астане растёт заболеваемость корью, гепатитом и энтеровирусом

Фото: BaigeNews.kz/Mukhtar Holdorbekov

За последние полгода в Астане выросла заболеваемость вирусным гепатитом А, менингококковой инфекцией и корью. Об этом этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на проводимую работу, наблюдается рост заболеваемости по некоторым инфекциям. В течение последних двух лет в столице не регистрировалась корь. В текущем же году за шесть месяцев зарегистрировано 117 случаев подтверждённой кори. В том числе 97 случаев заболевания cреди детей до 14 лет, из которых семь детей были привиты по возрасту и 90 детей, это 83 процента детей не привиты по причине отказов родителей от прививок", — сообщила врач.

Как отметила Сархат Бейсенова, из 87–ми зарегистрированных случаев вирусного гепатита А, заболело 24 реб`нка до 14 лет, из которых 22 были не привиты из-за отказа родителей от профилактической вакцинации.

"Не достигнут оптимальный охват новорождённых против туберкулеза и вирусного гепатита В, в связи с медицинскими отводами и в основном отказами от прививок. По данным мониторинга, проводимого с 2016 года, количество отказов в городе Астана составило 986 случаев, в том числе в этом полугодии 231, из них по религиозным причинам отказалось от вакцинации 158 родителей, или 16 процентов, 566, или 57 процентов - по личным убеждениям, 195, или 20 процентов - по причине недоверия к вакцинам, 62, или шесть процентов - из-за негативного влияния в СМИ. После проводимой медицинскими организациями разъяснительной работы 580 родителей поняли о важности вакцинации и привили своих детей, в том числе в текущем году 227, которые ранее отказывались от прививок, что в пять раз выше, чем в 2022 году, когда после убеждения было привито всего 45 детей", — отметила она.

Бейсенова также обратила внимание на низкий охват плановой иммунизации, рост количества отказов от профилактических прививок и необоснованные медицинские отводы. По мнению врача, они могут привести к накоплению не иммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям, что в свою очередь создаст благоприятное условие для роста и распространения этих инфекций.

"В этой связи, хочется ещё раз напомнить о важности вакцинации. Да, мы не исключаем тот факт, что привитые дети и взрослые также могут заболеть. Но не стоит забывать, что в этом случае болезнь протекает в более легкой форме, не вызывает осложнений и летальных исходов", — подытожила главный санэпидемиолог столицы.

Ранее врачи рассказали всю правду о профилактических прививка[ от кори.