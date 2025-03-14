Правоохранительные органы и специалисты территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК выявили незаконно функционирующий мясоперерабатывающий цех в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверки выяснилось, что цех не соответствует санитарным требованиям и продукция хранилась без необходимых документов. Вся продукция была отправлена на склад временного хранения.

Подобные ситуации представляют серьезную угрозу для здоровья человека.

К административной ответственности привлечены цех ИП за переработку баранины без разрешительных документов и убойный пункт за хранение голов МРС без ветеринарных документов.

При покупке продукции животноводства населению рекомендуется уделять особое внимание документам, подтверждающим их качество и безопасность.