В Астане пройдёт первый Центрально-Азиатский Медиа Форум

20-21 декабря в Астане, состоится первый Центрально-азиатский медиафорум. Становясь уникальной площадкой для коллаборации, форум намерен создать единое медиа пространство для стран Центральной Азии.

В течение двух дней признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере. Впервые в регионе, будут обсуждены вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологии искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фэйковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиа грамотности, и роль женщин в медиа.

В мероприятии примут участие свыше 100 приглашенных спикеров. Это лауреаты всемирно известной премии Пулитцер, мировые политики, международные и местные журналисты, инфлюенсеры, руководители международных организаций и авторитетные медиа эксперты.

На тему "мира" и её роль в мире, выступят основатель глобального проекта Peace One Day Джереми Гилли, остановивший войну в Афганистане на 1 день, и утвердивший День Мира на Генеральной Ассамблее ООН совместно с известным казахстанским исполнителем Димашем Кудайберген.

Хэдлайнерами Форума являются Голливудский актёр и легендарный боксёр Рой Джонс, четырехкратный автор бестселлеров New York Times, автор одноименной книги о казашке-буркитчи "Eagle Huntress" Лиз Уэлш и самый популярный YouTube проект в мире с количеством более 18 миллиардов просмотров dBillions.

На Форуме поделятся своим опытом 11-ый президент Турции Абдулла Гюль, 3-й президент Монголии Намбарын Энхбаяр, государственный секретарь Кыргызской Республики Суюнбек Касмамбетов, руководители ведущих международных организаций (ОТГ, ОИС, СВМДА, Тюрксой, ТюркПА, ООН и др.) и руководители масс медиа Центрально-азиатского региона.

С подробной информацией о Медиафоруме можно ознакомиться на сайте.