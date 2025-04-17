В Астане пройдёт массовый забег
На старт выйдет тысяча человек.
Сегодня, 16:54
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Сегодня, 16:54Сегодня, 16:54
62Фото: baigenews.kz
В Астане 20 апреля организуют праздничный забег, приуроченный к началу летнего сезона. Об этом сообщили в акимате столицы, передаёт BaigeNews.kz.
Мероприятие пройдёт в Ботаническом саду, со стороны улицы Орынбор. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 4 километра.
Регистрация откроется в день забега — с 07:30 до 9:00 и закроется как только число участников достигнет 1000 человек. Старт намечен на 9:00.
Все финишировавшие получат памятные медали, а также смогут поучаствовать в розыгрыше призов.
В Алматы 20 марта также пройдёт спортивное мероприятие - Almaty Half Marathon, из-за этого изменится движение транспорта на некоторых улицах.
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