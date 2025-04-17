В Астане 20 апреля организуют праздничный забег, приуроченный к началу летнего сезона. Об этом сообщили в акимате столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие пройдёт в Ботаническом саду, со стороны улицы Орынбор. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 4 километра.

Регистрация откроется в день забега — с 07:30 до 9:00 и закроется как только число участников достигнет 1000 человек. Старт намечен на 9:00.

Все финишировавшие получат памятные медали, а также смогут поучаствовать в розыгрыше призов.

В Алматы 20 марта также пройдёт спортивное мероприятие - Almaty Half Marathon, из-за этого изменится движение транспорта на некоторых улицах.