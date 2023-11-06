С 7 по 9 ноября в Астане пройдут Дни культуры Мангистауской области "Маңғыстаудан мың сәлем, Алаш төрі", передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Жители Астаны ознакомятся с уникальными произведениями искусства Мангистауской области.

В рамках трехдневных культурно-духовных мероприятий будут представлены театральные постановки и жыр-дастаны – уникальный вид жанра казахской поэзии Мангистау, выставка-ярмарка продукции региона, литературно-музыкальные вечера и торжественные собрания.

7-8 ноября с 10 до 12 часов дня в Театре кукол и Центре оказания социальных услуг "Жансая" с постановкой выступит Мангистауский областной кукольный театр для детей.

В 15:00 часов 7 ноября в зале Казахского национального университета искусств пройдет вечер кюев "Мақамы мәшһүр Маңғыстау".

В 18:30 на сцене Государственного академического русского театра драмы им.М.Горького со спектаклем Е.Аманшаева "Құбылу" выступит Мангистауский областной музыкально-драматический театр им.Н.Жантурина.

С 10 до 17 часов дня 8 ноября в столичном Доме дружбы будут работать выставка сферы туризма Мангистауской области "Марсианские пейзажи", ярмарка-выставка продукции региона. Здесь же в 11:00 часов проведут духовно мероприятие "Маңғыстау – ұлттық құндылықтар құндақталған мекен".

В 17:00 часов во Дворце мира и согласия состоится Археологическая экспозиция Мангистауского областного историко-краеведческого музея им.А. Кекилбайулы, образцов национальной одежды казахов Мангистау ХХ века, выставки коллекции серебряных изделий "Күмбірлейді күмістер" Н.Муханова и картин мастера резьбы по кости Алдабергена Тиленбаева.

В 19:00 часов вечера на сцене Дворца пройдет гала-концерт торжественного открытия Дней культуры Мангистауской области в Астане.

В 15:00 часов 9 ноября в стенах Евразийского национального университета проведут литературный вечер "Ақиық өлке, алғи-жыр".

В 18:30 часов в Государственном академическом русском театре драмы им.М.Горького покажут спектакль М.Ауезова "Қорғансыздың күні" в исполнении артистов Мангистауского областного музыкально-драматического театра им.Н.Жантурина.

В 19:00 вечера в Конгресс холле концертом "Мерейлі мекен - Мұнаралы Маңғыстау" казахского оркестра им.Абыла Таракулы Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева торжественно закроют Дни культуры Мангистауской области в Астане.