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В Астане пройдут антитеррористические учения

Сегодня, 08:54
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Фото: polisia.kz

9 ноября с 7:00 до 14:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны, в том числе в условиях Национального референтного центра по ветеринарии по улице 150 лет Абая, 22/3, планируется проведение планового антитеррористического учения, передаёт BaigeNews.kz.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.  

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает жителей с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения. 

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