В Астане пройдет турнир по казак куресы с призовым фондом в 27 млн тенге

В честь Дня Республики в Астане 26 октября пройдет XIII Республиканский турнир по казак куресы "Қазақстан Барысы". Он состоится в спортивном дворце "Барыс Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

На турнире соберутся сильнейшие борцы страны, отобранные по итогам областных соревнований. Это сильнейшие палуаны из 17 областей Казахстана и трех городов республиканского значения. Также среди участников будут: прошлогодний победитель "Қазақстан Барысы" и два борца из "Әскер Барысы". По итогам турнира будет определен сильнейший борец, который получит главный приз – 15 миллионов тенге.

"Общий призовой фонд турнира составляет 27 100 000 тенге, из которых 3 720 000 тенге выделены для тренеров спортсменов. Призовые места распределяются следующим образом: за 1-е место — 15 000 000 тенге, за 2-е место — 3 300 000 тенге, за 3-е место — 1 080 000 тенге. За каждую выигранную схватку борец получит 100 000 тенге", ― говорится в сообщении.

После церемонии награждения пройдет пресс-конференция с победителем турнира.

"Для любителей спорта и болельщиков турнира вход будет свободным", ― отметили в акимате.

Кроме того, специально для зрителей будет организована активная зона в национальном стиле, где можно будет поиграть в асық ату, арқан тартыс, тоғызқұмалақ и другие национальные игры.