В Астане пройдет благотворительный забег ко дню первой трансплантации сердца

В 2022 году фонд "Центр Сердца" запустил ежегодный благотворительный забег "Ты – чемпион моего сердца", приуроченный ко дню первой трансплантации сердца в Казахстане. 6 августа 2023 года пройдет второй по счету благотворительный забег – уже под слоганом Jüregımnıñ Jenımpazy. Однако философия забега остается неизменной. Каждый участник вне зависимости от результата – чемпион сердец, который вносит огромный вклад в развитие кардиослужбы и помогает проложить путь к важному диалогу о трансплантологии в Казахстане.

"Еще в прошлом году мы говорили, что у нас не было задачи сделать классическое спортивное мероприятие. В нашем забеге не было проигравших и победителей, все бежали ради одной большой цели - ради просвещения и борьбы с болезнями сердца. Забег становится площадкой не только для приятного отдыха, но и для аккуратного и экологичного диалога о донорстве в Казахстане. А в этом году еще и стал стартом нашего тесного сотрудничества с Республиканским центром по координации трансплантации", - говорит директор фонда Мурат Зауыров.

Все собранные средства от забега будут направлены на реализацию проектов в рамках меморандума между Фондом и Республиканским центром по координации трансплантации, включая образовательные проекты для специалистов в сфере донорства, медиакампании и просветительскую деятельность.

После забега всех ждет концерт с участием популярной певицы Yenlik, мастер-классы, активности для детей и розыгрыш ценных призов.