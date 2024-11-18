В Астане провели проверку в школе имени Т. Бигельдинова
Ранее разгорелся скандал из-за "циркачей с питоном и крокодилом".
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В Астане провели проверку в школе-лицее №1 им. Талгата Бигельдинова. Основанием для этого послужило обращение родителя одного из учащихся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичное Управление образования.
Мужчина сообщил, что в учебном заведении якобы для циркачей-гастролёров сдаётся помещение, куда отпускают с уроков детей, чтобы посмотреть на цирковое шоу - с бесплатной фотосъёмкой с крокодилом и питоном.
Это сообщение прокомментировали в Управлении образования Астаны.
"Рабочей группой Управления образования города Астаны была осуществлена проверка школы-лицея №1 имени Талгата Бигельдинова по обращению родителя. В ходе которой не подтвердилось проведение циркового шоу в данной школе", - говорится в ответе.
Ранее сообщалось, что атырауские прокуроры выявили массу нарушений в работе школ и детсадов.
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