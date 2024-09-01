В Астане провели 14 уникальных операций за два дня

В Астане на базе Национального научного центра травматологии и ортопедии провели 14 уникальных операций за два дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Мастер-классы прошли в рамках IV съезда травматологов и III съезда Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов, объединивших более 500 участников из 15 стран.

"На трёхлетнем пациенте с врождённым сколиозом была выполнена сложная операция по коррекции позвоночника. Операция потребовала удаления полупозвонка L5-S1, что позволило значительно улучшить состояние пациента. Прямая трансляция этого хирургического вмешательства привлекла внимание специалистов детской хирургии позвоночника со всего мира. Ещё одна операция – по восстановлению анатомии и функциональности кисти у пациента с неправильным сращением костей предплечья. Использование 3D-моделирования и предварительно созданного шаблона обеспечило точную и безопасную коррекцию, что значительно улучшило результаты лечения и восстановление пациента", – отметили в Минздраве.

На съезде подписан меморандум о сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Ираном, Россией, Турцией, Таджикистаном и Китаем. Этот документ станет основой для совместных исследований в области травматологии и ортопедии.