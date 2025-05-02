4 мая на ипподроме "Казанат" состоится республиканский турнир по классическим скачкам и национальным конным гонкам байге "Astana Cup", приуроченный к 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

На соревнования съедутся лучшие скакуны из всех регионов Казахстана. Общий призовой фонд турнира составляет 120 миллионов тенге, средства предоставлены спонсорами.

Скакуны будут состязаться на четырех дистанциях: 1200, 1600, 1800 и 2000 метров, а также в двух традиционных забегах: топ байге (12 км) и аламан байге (18 км).

"Награждение победителей будет производиться за счёт спонсоров. Мы ожидаем зрелищные заезды и большое количество участников", — сообщил Ержигит Осербай, заместитель руководителя дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий.

Организаторы турнира — акимат Астаны, Министерство туризма и спорта, а также Ассоциация национальных видов спорта.

Торжественное открытие состоится 4 мая в 12:00. Вход для зрителей свободный. Добраться до ипподрома "Казанат" можно на автобусах №303, 309 и 323.

Ранее сообщалось, что более 70 мероприятий проведут в Алматы ко Дню Победы.