В Астане прошёл международный форум посвящённый 85-летию Абиша Кекилбаева

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева состоялся международный форум "Кемел тұлға келбеті", приуроченный к 85-летию народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции и СМИ.

В форуме, организованном при поддержке МКИ, зачитано поздравительное письмо министра культуры и информации Аиды Балаевой.

"Жизнь Абиша Кекилбаева не ограничивалась только литературой. Он был также известен как государственный деятель, который преданно служил народу. Абиш Кекилбаев стоял среди основателей независимого Казахстана и щедро делился своими глубокими знаниями ради блага народа. Он показал нам, каким должен быть человек с высоким духом. Его наследие вечно. Работа по изданию книг мастера слова в рамках государственного заказа и их распространение в библиотеки всегда находятся в фокусе нашего внимания. Это лишь часть тех усилий, которые направлены на популяризацию литературного наследия писателя", - говорится в поздравительном письме.

В рамках форума организована выставка "Әбіш Кекілбаев әлемі", посвященная его жизни и творческому наследию. На выставке представлено около 150 трудов, автографы, публицистические статьи, книги и фотографии писателя, переводы произведений на турецкий, китайский, английский, испанский, французский и эстонский языки.

В ходе мероприятия также состоялась презентация книги писателя "Дәурен кешкен", переведенной на турецкий язык, и книги "KUY".

Завершился форум показом спектакля по мотивам рассказа Абиша Кекилбаева "Шыңырау", который представил Мангистауский областной музыкальный театр имени Н. Жантурина.

В этом году по всей стране проводятся масштабные мероприятия, посвящённые юбилею великого писателя.

За последние четыре месяца прошло более 40 событий, включая литературные вечера, расширенные книжные выставки и конференции.

Особое внимание заслуживают международная конференция "Әбіш оқулары", состоявшаяся 27 сентября в Мангистауской области, и III Международный театральный фестиваль "Мир Абиша". В фестивале участвовали 5 отечественных театров и 5 зарубежных коллективов, которые представили сценические версии произведений Абиша Кекилбаева для горожан.

6 декабря на телеканале Qazaqstan выйдет программа "Дәуір даналары", посвящённая жизни писателя, а на Abai TV — программа "Жәдігер".

8 декабря телеканалом "Хабар" запланирован выход документального фильма "Әбіш Кекілбаевтың замана лебі".