Фото: Майра Джиенгулова

В Астане прошёл большой общегородской субботник, передаёт BaigeNews.kz.

В нём в этом году приняли участие более 62 тысяч человек. Астанчане высадили деревья и кустарники в парках, аллеях, дворах и вдоль улиц, а также провели уборку мусора.

Свой вклад в обеспечение чистоты и порядка внесли представители государственных органов, бизнес-сообщества, волонтеры, трудовые коллективы, молодежь, общественные деятели, спортсмены, артисты, управляющие организации и активные жители города, кому не безразлична жизнь города.

Всего по столице посадили около восьми тысяч зелёных насаждений.

Так, на улице Улы Дала в субботние приняли участие депутаты Парламента РК. Посадить деревья вышли представители всех партий. К слову, это их первый субботник будучи избранниками народа после выборов в марте этого года.

Парламентарии посадили больше 100 деревьев – это сосны, лиственницы, березы и вязь.

"Когда добровольно собираются на субботник или на любой общественно полезный труд — это всегда хорошо. Главное, чтобы это было сознательным актом. Для этого, прежде всего, необходимо воспитывать со школьной скамьи, со студенческой скамьи. Субботник — это не разовая акция. Очень важно, чтобы постоянно наши граждане, особенно то, что касается их двора, места проживания, поселка, чтоб они наоборот воспринимали, что это их, что все мы ответственны за свой населенный пункт, свою страну, город, двор. И после такого придет осознание того, что надо бережно относиться: выходите на субботники, во дворе что-то сделать, дерево посадить. Это должна быть не акция, а естественное действие любого гражданина", — рассказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

"Сегодня у нас очень хорошее настроение. Астана — это сердце нашей страны. Поэтому столица должна становится красивее и каждый казахстанец должен внести свой вклад. Сегодня на субботник я пришёл со своим внуком. Призываю всех выйти на субботники, убрать свои дворы, улицы, аулы, города. Это и поможет улучшить нашу экологию. Тогда мы покажем и наше единство, и культуру народа", — отметил депутат Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаев.

Как отметила заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина, чувство патриотизма должно начинаться с посадки деревьев.

"Молодежь, которая принимает участие в посадке и дети, которые пришли сегодня вместе с нами, приучаются к доброму, вечному, заботясь о своем городе, егоэкологии. Посадить дерево, построить дом — это миссия каждого человека, поэтому начинается все с малого", — поделилась Ольга Перепечина.

Мероприятие проходит в рамках традиционного экологического месячника "Жасыл Астана", который продлится до 6 мая.

"Коллективы организаций и предприятий на своих территориях будут высаживать деревья, убирать мусор, также очистят прибрежные участки водоёмов. Планируется посадить более трех тысяч деревьев и кустарников", — сообщается на сайте акимата Астаны.

Кроме того в городе была проведена мойка и восстановление малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров.

Как сообщили в акимате города, в столице собрали и вывезли из города свыше тысячи тонн мусора. Площадь охваченной уборкой территории составила более 3,3 миллиона квадратных метров.