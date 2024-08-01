В Астане прошло последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ

Состоялось публичное обсуждение проекта решения по петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" Участниками стали представители министерства культуры и информации, МВД, министерства просвещения, министерства юстиции, министерства здравоохранения, депутаты парламента, эксперты, общественные деятели и СМИ, передаёт BaigeNews.kz.



На встрече обсудили результаты двух предыдущих заседаний рабочей группы, где были представлены позиции государственных органов, заявителей, экспертов и других заинтересованных сторон.

Участники отметили, что во время рассмотрения петиции проведены анализ национальных и международных нормативных правовых актов, консультации с ведущими экспертами, изучены результаты социологических опросов населения Казахстана.

В итоге уполномоченным органом принято решение о частичном удовлетворении петиции в отношении требований "Защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений". То есть рассматривается необходимость введения ограничений на распространение среди детской аудитории сексуализированного контента.



Министерство культуры и информации РК отмечает, что данное решение предварительное и соответствует положениям Основного закона страны, требованиям международных и национальных нормативных правовых документов, ключевым приоритетам государственной политики, отраженным в Концепции семейной и гендерной политики.



Решение министерства также основывается на Конвенции и Законе Республики Казахстан "О правах ребенка", в соответствии с которыми государственные органы, физические и юридические лица обязаны защищать ребенка от отрицательного воздействия социальной среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию.



В соответствии с законодательством Республики Казахстан, министерство направит официальное решение автору петиции до 6 августа. После этого решение будет опубликовано на интернет-ресурсе в срок не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения решения.