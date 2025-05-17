Оцифровать обмен иностранными бланками разрешений договорились министры транспорта Центральной Азии и Китая в ходе встречи в Астане, передает BaigeNews.kz

На шестисторонней встрече главы транспортных ведомств достигли договоренности о создании Программы многостороннего сотрудничества в области транспорта стран Центральной Азии и Китая. Программа обеспечит электронный документооборот и возможность отслеживания перемещения грузов в режиме онлайн. Министры намерены упростить международные автомобильные перевозки и перевести механизм обмена иностранных бланков разрешений (ИБР) в электронный формат. ИБР — это документ позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж. Казахстан уже обменивается ИБР с Китаем и Узбекистаном в электронном формате. Теперь данный процесс будет оцифрован с Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Это позволит значительно ускорить процесс международных автомобильных перевозок.

Также стороны намерены упростить процедуры пересечения пунктов пропуска между странами Китая и Центральной Азии при осуществлении грузовых автомобильных и железнодорожных перевозок. Главы транспортных ведомств также укрепят сотрудничество в сфере подготовки профессиональных кадров для реализации международных транспортных проектов.