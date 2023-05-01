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  • В Астане прошла церемония закрытия матча за звание чемпиона мира
Sports.kz Вчера, 10:57
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Вчера, 10:57
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Фото: Sports.kz

В Астане прошла церемония закрытия матча за звание чемпиона мира

Прямое включение с церемонии закрытия матча за чемпионство мира по шахматам в Астане.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

 

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Журналист
Вчера, 10:57
150
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