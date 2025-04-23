  • 23 Апреля, 19:07
  • BAIGENEWS

В Астане прохожие прошли мимо девушки, просящей о помощи от насилия

В Астане проверили реакцию прохожих на потенциальное насилие.

Сегодня, 18:24
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: Кадр видео

Служба Коммуникаций города Астаны опубликовала видео, вызвавшее бурную реакцию в Сети. На кадрах — социальный эксперимент: девушка подходит к случайным прохожим, спрашивая дорогу, но в телефоне показывает тревожное сообщение — "Меня удерживают насильно", передаёт BaigeNews.kz.

Реакция прохожих оказалась разной:

  • Одни делали вид, что не заметили — прятались за наушниками или ускоряли шаг.
  • Другие — не остались равнодушными: вставали рядом, вызывали полицию, защищали девушку от предполагаемой угрозы.

Эксперимент напомнил: равнодушие может стоить кому-то жизни. В описании к видео сказано:

"Потому что реальность хуже эксперимента. Потому что твоя реакция — может быть решающей. Не пройти мимо — это про нас".

Пользователи активно поддержали инициативу:

  • "Спасибо за смелость! Так важно напоминать, что каждый может изменить ситуацию";
  • "Больше таких роликов! Это не просто эксперимент, это урок для всех нас";
  • "Страшно, что кто-то не помогает… но здорово, что есть те, кто не остался в стороне".
 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Коммуникациялар қызметі (@rsk.astana)

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