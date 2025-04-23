Служба Коммуникаций города Астаны опубликовала видео, вызвавшее бурную реакцию в Сети. На кадрах — социальный эксперимент: девушка подходит к случайным прохожим, спрашивая дорогу, но в телефоне показывает тревожное сообщение — "Меня удерживают насильно", передаёт BaigeNews.kz.

Реакция прохожих оказалась разной:

Одни делали вид, что не заметили — прятались за наушниками или ускоряли шаг.

Другие — не остались равнодушными: вставали рядом, вызывали полицию, защищали девушку от предполагаемой угрозы.

Эксперимент напомнил: равнодушие может стоить кому-то жизни. В описании к видео сказано:

"Потому что реальность хуже эксперимента. Потому что твоя реакция — может быть решающей. Не пройти мимо — это про нас".

Пользователи активно поддержали инициативу:

"Спасибо за смелость! Так важно напоминать, что каждый может изменить ситуацию";

"Больше таких роликов! Это не просто эксперимент, это урок для всех нас";

"Страшно, что кто-то не помогает… но здорово, что есть те, кто не остался в стороне".