В Астане прохожие прошли мимо девушки, просящей о помощи от насилия
В Астане проверили реакцию прохожих на потенциальное насилие.
Сегодня, 18:24
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Сегодня, 18:24Сегодня, 18:24
123Фото: Кадр видео
Служба Коммуникаций города Астаны опубликовала видео, вызвавшее бурную реакцию в Сети. На кадрах — социальный эксперимент: девушка подходит к случайным прохожим, спрашивая дорогу, но в телефоне показывает тревожное сообщение — "Меня удерживают насильно", передаёт BaigeNews.kz.
Реакция прохожих оказалась разной:
- Одни делали вид, что не заметили — прятались за наушниками или ускоряли шаг.
- Другие — не остались равнодушными: вставали рядом, вызывали полицию, защищали девушку от предполагаемой угрозы.
Эксперимент напомнил: равнодушие может стоить кому-то жизни. В описании к видео сказано:
"Потому что реальность хуже эксперимента. Потому что твоя реакция — может быть решающей. Не пройти мимо — это про нас".
Пользователи активно поддержали инициативу:
- "Спасибо за смелость! Так важно напоминать, что каждый может изменить ситуацию";
- "Больше таких роликов! Это не просто эксперимент, это урок для всех нас";
- "Страшно, что кто-то не помогает… но здорово, что есть те, кто не остался в стороне".
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