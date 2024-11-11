В Астане проходит очередная международная встреча по Сирии
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11 ноября 2024 года в Астане начался 22-ой раунд международных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел РК.
"Для участия в нём в столицу Казахстана прибыли 11 делегаций. Группу переговорщиков от Правительства Сирии возглавляет Заместитель министра иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Раад, от Сирийской оппозиции – Ахмад Тома.
Во встрече также принимают участие делегации стран-гарантов: России – во главе со Специальным представителем Президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, Турции – во главе с Генеральным директором двусторонних политических отношений МИД ТР Мустафой Юрдакулом, Ирана – во главе с Помощником министра иностранных дел ИРИ по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи", - проинформировали в МИД РК.
В качестве наблюдателей на переговорах присутствуют представители Иордании, Ливана и Ирака, а также международных организаций – Организации Объединенных Наций, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста.
Как сообщалось ранее, 11-12 ноября т.г. пройдут двусторонние и трёхсторонние консультации делегаций, по итогам которых состоятся пленарное заседание и пресс-конференция глав делегаций.
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