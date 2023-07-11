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В Астане проходит международный шахматный фестиваль в честь 25-летия столицы
В Астане стартовал Международный шахматный фестиваль "Астана жұлдыздары", организованный в честь 25-летия столицы. Он продлится с 11 по 19 июля. Призовой фонд соревнований составил рекордные 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Академии шахмат Динары Садуакасовой.
В рамках фестиваля пройдут четыре турнира: этап Кубка Казахстана среди мужчин и женщин, любительский, детский и блиц.
Среди "рейтинг-фаворитов" в Астане играют американский шахматист, гроссмейстер Ханс Моке Ниманн, армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Мануэль Петросян. Также в фестивале принимает участие действующая чемпионка Азии среди женщин Дивья Дешмух. Сильные игроки есть и из Индии, Израиля, Украины, Азербайджана и других государств - всего на фестивале собрались более 20 гроссмейстеров.
Отмечается, что фишкой "Астана жұлдыздары" станет семинар на соискание звания "Организатор FIDE". В Казахстане он проводится впервые. Лектором выступит международный арбитр и международный организатор FIDE из Канады Вадим Цыпин.
"Наш фестиваль собрал более 800 шахматистов, которые представляют 16 стран мира. Значительная часть зарегистрировавшихся – это дети. В Казахстане очень талантливые и способные шахматисты, которые во время фестиваля имеют уникальную возможность повысить свои рейтинги, выполнить нормы международного мастера, мастера FIDE, международного гроссмейстера. Это наш вклад в развитие шахмат в стране", - отметила Динара Садуакасова во время открытия фестиваля.
Вадим Цыпин, который является арбитром всех четырёх турниров, заявил, что Казахстан имеет все шансы превратиться из "одной из" ведущих стран в абсолютного лидера на шахматной карте мира.
"Некоторые государства перекупают лучших гроссмейстеров за миллионные суммы. Казахстан же создал стройную пирамиду национальной подготовки, органически выращивает своих топовых игроков, арбитров, организаторов турниров и уже сформировал свою шахматную школу. Такие фестивали как "Астана жұлдыздары" подтверждают большое внимание Казахстана к шахматам как важному элементу просвещения и социализации", - заметил он.
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