В Астане проходит Международный форум волонтёров

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Международный форум волонтеров проходит в эти дни в Астане. Его цель - развитие и поддержка волонтерского движения, презентация казахстанского опыта в волонтерской деятельности и формирование позитивного имиджа страны на международной арене, а также повышение статуса волонтеров, укрепление сотрудничества и взаимодействия, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках форума участники будут обсуждать различные сферы, затрагивающие деятельность волонтеров В частности, организованы сессионные площадки "Социальное волонтерство и инклюзия", "Волонтерские инициативы в образовании и цифровизации", "Измерение ценности и значимости вклада волонтерства для реализации ЦУР", "Зелёный след: вклад волонтёров в решение экологических проблем", - сообщили в пресс-службе министерства информации и общественного развития.

Также организованы мастер-классы, питчинги и другие форматы. B целом, в работе форума принимают участие более 40 спикеров из 34 стран мира. В числе спикеров исполнительный координатор волонтерской программы ООН Тойли Курбанов, генеральный секретарь Организации Тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, заместитель исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Даурен Абаев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Мехмет Сурейя Эр, режиссер, учредитель фонда "Культурные инициативы" Тимур Бекмамбетов, музыкант президент Ассоциации "АНВАР" Халук Левент (Турция), постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Микаэла Фриберг-Стори, руководитель представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур Ван Дизен и другие.

Также принимают участие делегаты со всех регионов Казахстана. В общей сложности участвуют свыше 400 человек.

Среди них 140 представителей международных организаций и иностранных участников.