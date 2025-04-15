Более 50% игрушек, завезённых в столицу из Китая и стран с неизвестным производством, не соответствуют нормам безопасности, установленным Техническим регламентом Таможенного союза, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны.

В рамках контрольной закупки в 2024 году было приобретено 49 образцов детских игрушек. По результатам лабораторных исследований 26 из них (53%) не соответствовали требованиям по маркировке: отсутствовали данные о производителе, импортере, дате выпуска, товарном знаке и знаке ЕАС. Также в большинстве нарушителей не был указан перевод на казахский и русский языки.

Особое беспокойство у специалистов вызвали три игрушки ("Крутой замес антистресс", кукла "LOL Broute 707" и игрушка "Лапка"). В них были зафиксированы превышения допустимого уровня запаха – до 3 баллов при норме не выше 2. Кроме того, в "Лапке" обнаружено превышение концентрации метилового спирта в 1,6 раза.

"Эти нарушения могут представлять реальную опасность для здоровья детей, особенно дошкольного возраста", - предупредили в СЭС.

Специалисты напоминают, что игрушки обязаны проходить сертификацию и маркировку согласно требованиям Технического регламента ТС 008/2011. Любая продукция, не имеющая официальной маркировки и сведений о производителе, не должна попадать в руки ребёнка.

Родителям советуют:

проверять наличие маркировки на двух языках;

обращать внимание на запах;

не покупать игрушки сомнительного происхождения в стихийных рынках или без упаковки.

В конце прошлого года сотрудники Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК в рамках мониторинга безопасности продукции также выявили детские товары, несоответствующие обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Летом 2024 года контрафактные игрушки на 4 млн тенге изъяли на рынке в Алматы.