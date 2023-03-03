В Астане приостановили строительство 76 жилых комплексов

Фото: gdevkievezhithorosho.com

Работы на 76 строительных объектах Астаны приостановили из-за нарушений правил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Так, на территории города без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах. Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство.

"На сегодняшний день выявлено 76 строительных объектов, строительство которых осуществляется без разрешительных документов. В их числе: ТОО Mars Project, ТОО Aiz Kurylys, ТОО "Русалдинг Line", ТОО "Билдинг компани", ТОО Expert Consulting Agency Kazakhstan, ТОО "Тауекел Инжиниринг", ТОО Global Millennium, ТОО Handan-Astana, ТОО Oreol-Group и т.д", - говорится в сообщении.

Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. Также, по 20 объектам (из 76 объектов), осуществляющих строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.

В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы.

Как рассказали в акимате, в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "чёрный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:

1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства;

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

В случае заключения сделки в обход действующего закона, жителям столицы рекомендуют обратиться в Управление контроля и качества городской среды Астаны.