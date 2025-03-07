В столице приостановили движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

По данным на 08.45, в связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327.

Остальные пригородные маршруты на линии.

Накануне из-за метели закрыли выезды из Астаны по нескольким направлением. Сегодня утром ограничения сняли.