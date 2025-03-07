В Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов
Важная информация для пассажиров.
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
97Фото: pixabay.com
В столице приостановили движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
По данным на 08.45, в связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327.
Остальные пригородные маршруты на линии.
Накануне из-за метели закрыли выезды из Астаны по нескольким направлением. Сегодня утром ограничения сняли.