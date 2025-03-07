  • 7 Марта, 09:57
  • BAIGENEWS

В Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов

Важная информация для пассажиров.

Сегодня, 09:32
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32
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Фото: pixabay.com

В столице приостановили движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

По данным на 08.45, в связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327. 

Остальные пригородные маршруты на линии. 

Накануне из-за метели закрыли выезды из Астаны по нескольким направлением. Сегодня утром ограничения сняли. 

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