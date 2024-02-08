В Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов
Сегодня, 10:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
128Фото: Baigenews.kz
В связи с ухудшением погодных условий в Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"Актуальная информация на 10:15 ч. 08.02.2024 г. В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", - сообщает ТОО "City Transportation Systems".
Остальные пригородные маршруты на линии.
Самое читаемое
- Главное отличие Бектенова от Смаилова назвал политолог
- Кандидатура Олжаса Бектенова была неожиданной, но в ней есть глубинная логика - депутат
- Акимат в растерянности: в Кокшетау осужденному выдали квартиру по госпрограмме
- Люди падали в обморок, горела обувь и золото: как тушили пожар на рынке в Семее
- На должность премьер-министра Казахстана предложена кандидатура Олжаса Бектенова