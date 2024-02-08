В связи с ухудшением погодных условий в Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"Актуальная информация на 10:15 ч. 08.02.2024 г. В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", - сообщает ТОО "City Transportation Systems".

Остальные пригородные маршруты на линии.