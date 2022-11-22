В Астане презентовали план развития аэропорта до 2025 года

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев презентовали концепцию проекта по разработке мастер-плана развития аэропорта до 2050 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал NQZ.

"Мастер-план будет включать в себя поэтапное планирование использования земельных участков, строительства, параметров и технологических схем новых объектов инфраструктуры – второй ВПП, перрона, терминалов, ангаров, боксов, а также необходимых ресурсов, в том числе спецтехники и персонала. На основе данного мастер-плана в дальнейшем будет разработан долгосрочный бизнес-план развития компании", - говорится в сообщении.