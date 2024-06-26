В Астане презентовали Лигу инклюзивного футбола для детей с аутизмом и синдромом Дауна

Вы знаете что общего между полузащитником сборной Ирландии по футболу Джеймсом Макклином и английским футболистом Джоном О’Кейном? У обоих – аутизм. В Астане презентовали уникальный проект UNI Football League - Лига инклюзивного футбола для детей и подростков с аутизмом и синдромом Дауна, передаёт BaigeNews.kz.

Создатели проекта: Корпоративный фонд "Болашақ" и Казахстанская Федерация футбола. Спонсор – Freedom Holding Corp. посредством благотворительного фонда "Freedom Шапағат".

UNI Football League - футбольный проект, разработанный специально для детей и подростков с особыми потребностями, включая аутизм и синдром Дауна, в возрасте от 13 до 18 лет. Цель – создание доступа к качественной спортивной программе и социализация детей с особенностями развития через футбол. Специально разработанный регламент соревнований учитывает особенности участников и обеспечивает максимально комфортные условия для игры.

Проект стартовал в ноябре 2023 года в Астане на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала фонда "Болашақ". 12 детей с аутизмом и cиндромом Дауна занимаются в секции.

В целом география проекта охватывает девять городов Казахстана - Шымкент, Атырау, Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Тараз, Актау и Усть-Каменогорск, где сейчас идёт набор в специализированные секции футбола и активно формируются команды. Охвачено 60 детей.

Всего проектом планируют охватить порядка 160 детей и подростков. А в сентябре провести республиканский чемпионат UNI Football в Астане. Турнир станет важным шагом на пути к созданию масштабной платформы для развития футбола среди людей с ментальными нарушениями в Казахстане.

В пресс-конференции, презентующей проект, приняли участие: председатель попечительского совета Корпоративного фонда "Болашақ" Динара Гаплан, президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, посол Королевства Испании в РК Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, президент Корпоративного фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина, руководитель инклюзивной лиги по футболу UNI FOOTBALL LEAGUE Чингис Темерханов, журналисты, блогеры, депутаты сената, общественные деятели и родители детей с ООП.

Задачи проекта: социализация детей через создание условий, в которых дети могут взаимодействовать друг с другом, находить новых друзей и развивать навыки общения; физическое развитие и развитие координации; помощь особенным детям в ведении активной и насыщенной общественной жизни, включение их в социальные и спортивные мероприятия.

К проекту присоединилась команда квалифицированных тренеров – в каждом городе это тренеры категории B, C, D UEFA, прошедшие курсы по инклюзивному образованию, имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями.

Казахстанская федерация футбола работает над созданием методического пособия для тренеров, работающих с детьми с аутизмом и синдромом Дауна. Оно станет важным инструментом для подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут эффективно и безопасно проводить тренировки и футбольные мероприятия.

Также КФФ совместно с фондом "Болашақ" планирует проводить ежегодные специализированные курсы для тренеров и обслуживающего персонала UNI Football League. Они будут направлены на повышение квалификации и совершенствование профессиональных навыков тренеров проекта, что обеспечит высокий уровень подготовки и сопровождения детей во время занятий футболом.

"Мы уверены, что UNI Football League станет важным шагом в развитии инклюзивного футбола в нашей стране. Проект откроет новые возможности для особенных детей и положительно повлияет на общественное восприятие людей с особыми потребностями, интегрируя их в активную социальную жизнь. Искренне благодарим за поддержку проекта Казахстанскую федерацию футбола и компанию Freedom. Проект реализуется на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала нашего фонда. Посол Королевства Испании Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро лично поддержал благотворительный бал в прошлом году, предоставив 7 ценных спортивных лотов на аукцион, в том числе футболки с автографами игроков футбольных клубов "Реал Мадрид" и "Барселона", бейсболку с автографом испанского автогонщика Фернандо Алонсо, футболку экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля и другие. На эти средства мы и запустили данный проект. В рамках работы Общественного совета по инклюзии при акиме Астаны мы уделяем большое внимание вопросам расширения доступа детей с ООП к спортивным секциям, в том числе к видам спорта высших достижений", - отметила председатель попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан.

"Это не просто спортивный проект. Это важный шаг к созданию равных возможностей для всех детей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, независимо от своих особенностей, мог испытать радость от игры в футбол, стать частью команды и почувствовать себя равным среди равных.

Для родителей детей с особыми потребностями этот проект является важной поддержкой. Он предоставляет их детям безопасную и комфортную среду для занятий спортом, что способствует не только физическому развитию, но и социальной интеграции. Мы понимаем, насколько важно для этих семей видеть своих детей активными и счастливыми. Хочу выразить благодарность фонду Болашак, за поддержку нашей идеи по созданию данного проекта. Также выражаю благодарность Фонду Фридом Шапагат, за спонсорство, и хочу выразить надежду, что наши бизнесмены последуют примеру холдинга Фридом", – отметил президент КФФ Адлет Барменкулов.

"Проект "UNI Football League" — это не просто Лига инклюзивного футбола. Это платформа для мечтаний, возможностей и бесконечной веры в человеческие возможности", - отметила президент Корпоративного фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина.