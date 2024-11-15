В Астане презентовали двухтомник Герольда Бельгера

Презентация 2-томного сборника "Избранное", приуроченная к 90-летию выдающегося переводчика, писателя и публициста Герольда Бельгера прошла в Астане в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Минкультуры и информации РК.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и общественного сектора, литературоведы и переводчики, а также представители российского дипломатического корпуса.

Председатель Комитета архивов, документации и книжного дела МКИ РК Рустам Али зачитал поздравительное письмо министра Аиды Балаевой.

В своем поздравлении министр отметила, что Герольд Бельгер сыграл важную роль в популяризации казахской литературы и культуры. Его наследие является важным достоянием для будущих поколений.

"Этот сборник был издан в рамках государственной программы "Издание и распространение социально значимой литературы", координируемой Министерством культуры и информации Республики Казахстан, и будет распространяться по библиотекам нашей страны. Кроме того, в этом году более ста духовных мероприятий, посвященных 90-летию Герольда Бельгера, широко проводятся по всей стране. До конца года запланировано еще 32 мероприятия, которые будут представлены широкой аудитории. Министерством активно проводятся работы по популяризации творчества и жизненного пути писателя. Особо хотелось бы отметить программу "Бірегей", ролик "Біз біргеміз" и сюжеты "Неизданные произведения Герольда Бельгера" которые транслировались на телеканалах", – говорится в поздравительном письме.

В ходе мероприятия также было озвучено благодарственное письмо дочери писателя Ирины Ковалевой-Бельгер.

"Очень много событий по разным городам Казахстана уже прошли и продолжают проходить в рамках 90-летнего юбилея Герольда Бельгера. Одним из значимых событий стал выход двухтомного сборника. В первом томе — лучшие его рассказы и произведения. Второй том посвящен дорогим его сердцу людям, с которыми была прожита жизнь, чей талант он очень высоко ценил. Мы безмерно благодарны за интерес к его творчеству и судьбе", – сказала Ирина Ковалева-Бельгер.

В новый двухтомник Герольда Бельгера "Избранное" вошло более 140 его произведений и переводов, и каждый том был издан тиражом по 3000 экземпляров.

Ранее сообщалось, что сельские библиотеки Казахстана получили 10 тысяч книг от имени Главы государства.