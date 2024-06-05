В Астане появилось радио с контентом о культуре и традициях казахского народа

В Астане начало работу радио ALQA, которое транслирует духовно-познавательный контент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"На интернет-радио, созданном при поддержке управления по делам религий акимата Астаны, пропагандируются традиции и мировоззрение казахского народа. На ALQA будут транслировать такие программы, как "Шеберлер алқасы", "Өнер алқасы", "Сахнагерлер алқасы". И программы будут вести не журналисты, а профессионалы в каждой области искусства", – сообщили в акимате.

Главный редактор радио ALQA, член Союза писателей Казахстана, поэт Серик Сейтман объяснил выбор названия радио:

"Деятели Алаш 100 лет назад создали литературную организацию "Алқа". Мы назвали наше радио "Алқа", чтобы возродить это название. В дальнейшем количество программ будет расти. Мы думаем, что наша студия станет центром, где мы будем проводить интервью о том, какой должна быть страна, чтобы решать проблемы".

По его словам, на радио будут подготовлены программы на тему традиций, истории, культуры, которые не расходятся с казахским мировоззрением.