Столичные огнеборцы потушили возгорание в торговом доме в районе Сарыарка по улице Мәскеу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"По прибытию первых пожарных подразделений незамедлительно созданы звенья газодымозащитной службы и начата разведка. По уточненным данным, в районе Сарыарка по улице Мәскеу в двухэтажном торговом доме, на первом этаже в помещении по хранению лакокрасочных изделий, произошел пожар на площади 20 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС РК.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.