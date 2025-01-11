  • 11 Января, 19:02
  • BAIGENEWS

В Астане потушили пожар в торговом доме

Загорелось помещение для хранения лакокрасочных изделий.

Сегодня, 18:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: МЧС РК

Столичные огнеборцы потушили возгорание в торговом доме в районе Сарыарка по улице Мәскеу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"По прибытию первых пожарных подразделений незамедлительно созданы звенья газодымозащитной службы и начата разведка. По уточненным данным, в районе Сарыарка по улице Мәскеу в двухэтажном торговом доме, на первом этаже в помещении по хранению лакокрасочных изделий, произошел пожар на площади 20 квадратных метров", —  говорится в сообщении МЧС РК.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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