В Астане потушили пожар на свалке

На полигоне твердо-бытовых отходов столичного района Байконыр произошло загорелся мусор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На территории полигона проведены работы по засыпке инертными материалами и тушению возгорания. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.