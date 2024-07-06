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  • BAIGENEWS

В Астане потушили пожар на свалке

Сегодня, 17:07
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: кадр видео

На полигоне твердо-бытовых отходов столичного района Байконыр произошло загорелся мусор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На территории полигона проведены работы по засыпке инертными материалами и тушению возгорания. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. 

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