В Астане потушили пожар на свалке
Сегодня, 17:07
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Сегодня, 17:07Сегодня, 17:07
52Фото: кадр видео
На полигоне твердо-бытовых отходов столичного района Байконыр произошло загорелся мусор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На территории полигона проведены работы по засыпке инертными материалами и тушению возгорания. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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