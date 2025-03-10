В Астане потушили крупный пожар в трехэтажном здании
Пострадавших нет.
Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49Сегодня, 09:49
37Фото: МЧС РК
В Астане загорелось трёхэтажное здание в районе Байконур. Пожарру присвоен повышенный ранг опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Горели стеллажи и потолок на третьем этаже, затем огонь перекинулся лестничный марш второго этажа.
"Создано три боевых участка. Силами МЧС пожар локализован. В ликвидации участвовали 19 единиц техники и 90 человек личного состава. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.
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