  • 10 Марта, 10:15
  • BAIGENEWS

В Астане потушили крупный пожар в трехэтажном здании

Пострадавших нет.

Сегодня, 09:49
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
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Фото: МЧС РК

В Астане загорелось трёхэтажное здание в районе Байконур. Пожарру присвоен повышенный ранг опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горели стеллажи и потолок на третьем этаже, затем огонь перекинулся лестничный марш второго этажа.

"Создано три боевых участка. Силами МЧС пожар локализован. В ликвидации участвовали 19 единиц техники и 90 человек личного состава. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

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