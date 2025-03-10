В Астане загорелось трёхэтажное здание в районе Байконур. Пожарру присвоен повышенный ранг опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горели стеллажи и потолок на третьем этаже, затем огонь перекинулся лестничный марш второго этажа.