В Астане построят новое здание стадиона имени Мунайтпасова
Сегодня, 04:22
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Сегодня, 04:22Сегодня, 04:22
40Фото: gov.kz
В Сарыаркинском районе Астаны планируется строительство нового здания стадиона имени К. Мунайтпасова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства РК.
РГП "Госэкспертиза" выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на данный объект.
Площадь застройки объекта (улица Кенесары 14) – более 15 тысяч квадратных метров. Проект планируется завершить за 16 месяцев.
"Здание будущего стадиона будет трёхэтажным вместимостью 3 600 человек. Стадион представляет собой крытое здание, состоящее из двух блоков разной этажности с западной и восточной сторон, соединёнными сверху металлической аркой", – сообщили в министерстве.
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