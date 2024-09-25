В Астане построят новое здание стадиона имени Мунайтпасова

В Сарыаркинском районе Астаны планируется строительство нового здания стадиона имени К. Мунайтпасова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства РК.



РГП "Госэкспертиза" выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на данный объект.

Площадь застройки объекта (улица Кенесары 14) – более 15 тысяч квадратных метров. Проект планируется завершить за 16 месяцев.