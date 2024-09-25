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В Астане построят новое здание стадиона имени Мунайтпасова

Сегодня, 04:22
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 04:22
Сегодня, 04:22
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Фото: gov.kz

В Сарыаркинском районе Астаны планируется строительство нового здания стадиона имени К. Мунайтпасова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства РК.
 
РГП "Госэкспертиза" выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на данный объект.

Площадь застройки объекта (улица Кенесары 14) – более 15 тысяч квадратных метров. Проект планируется завершить за 16 месяцев.

"Здание будущего стадиона будет трёхэтажным вместимостью 3 600 человек. Стадион представляет собой крытое здание, состоящее из двух блоков разной этажности с западной и восточной сторон, соединёнными сверху металлической аркой", – сообщили в министерстве.

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