В Астане полностью перекроют участок проспекта Кабанбай батыра на двое суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

С 07:00 20 июня до 07:00 22 июня перекроют полностью участок от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау по проспекту Кабанбай батыра. Это связано с работами по укладке верхнего слоя дорожного полотна, сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах.