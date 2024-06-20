В Астане полностью перекроют участок проспекта Кабанбай батыра
Сегодня, 05:42
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Сегодня, 05:42Сегодня, 05:42
145Фото: BaigeNews.kz
В Астане полностью перекроют участок проспекта Кабанбай батыра на двое суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
С 07:00 20 июня до 07:00 22 июня перекроют полностью участок от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау по проспекту Кабанбай батыра. Это связано с работами по укладке верхнего слоя дорожного полотна, сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах.
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