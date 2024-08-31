В Астане полностью перекроют пересечение улиц Алихана Бокейхана и Керей-Жанибек хандар

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по ремонту дорожного полотна улицы Керей-Жанибек хандар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

"В этой связи с 31 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыт перекресток улиц Алихана Бокейхана и Керей-Жанибек хандар. А также с 31 августа по 4 сентября будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар на участке от улицы Алихана Бокейхана до улицы Туркестан. При этом движение будет организовано по одной из сторон", - говорится в сообщении акимата.