В Астане полностью перекроют пересечение улиц Алихана Бокейхана и Керей-Жанибек хандар
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
89Фото: акимат Астаны
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по ремонту дорожного полотна улицы Керей-Жанибек хандар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.
"В этой связи с 31 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыт перекресток улиц Алихана Бокейхана и Керей-Жанибек хандар. А также с 31 августа по 4 сентября будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар на участке от улицы Алихана Бокейхана до улицы Туркестан. При этом движение будет организовано по одной из сторон", - говорится в сообщении акимата.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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