В Астане полностью открыли движение по "Горбатому мосту"

В Астане с 1 сентября будет полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Ранее движение по левой стороне моста была перекрыто для автотранспорта в связи с ремонтом. На сегодняшний день работы завершены.