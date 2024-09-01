В Астане полностью открыли движение по "Горбатому мосту"
Сегодня, 03:15
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Сегодня, 03:15Сегодня, 03:15
102Фото: акимат Астаны
В Астане с 1 сентября будет полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Ранее движение по левой стороне моста была перекрыто для автотранспорта в связи с ремонтом. На сегодняшний день работы завершены.
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