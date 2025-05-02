В столице начались подготовительные мероприятия к Параду в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает акимат, 3 и 4 мая в городе вводятся временные ограничения движения транспорта и пешеходов, передаёт BaigeNews.kz.

Движение военной техники и личного состава начнётся с раннего утра. Так, 3 мая с 5:00 до 6:30 техника будет следовать по маршруту: улица А-334 — проспект Акжол — проспект Кошкарбаева — проспект Момышулы — проспект Тәуелсіздік. С 6:30 до 8:00 по тому же направлению будет доставлен личный состав парадного расчета.

Также в этот день с 5:00 до 13:00 перекроют участок проспекта Тәуелсіздік (от Момышулы до Панфилова), а движение ограничат на улицах Акыртас, Калдаякова и Кошкарбаева. Стоянка у театра им. Куанышбаева и несколько улиц в районе будут недоступны до 14:00.

Аналогичная схема движения и перекрытий будет действовать 4 мая. В эти дни возможны ограничения и для пешеходов — некоторые переходы могут быть временно закрыты или перенаправлены.

Пик возвращения колонн запланирован на 12:30–14:00, когда техника будет следовать обратно в места дислокации.

Кроме того, с 3 по 7 мая изменятся схемы движения десятков автобусных маршрутов — от №3 до №504. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты и отслеживать обновления на странице @cts_kz в Instagram.

Органы правопорядка просят горожан соблюдать меры безопасности и следовать указаниям на месте.

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