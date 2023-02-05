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В Астане подрались футболисты из Кыргызстана и России
В Астане во время одного из матчей медиафутбольного турнира произошла массовая драка с участием команды из Кыргызстана. Инцидент произошел во время встречи российской команды 2Drots и кыргызской команды Top Team, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KaktusMedia.
Известно, что на 67-й минуте при счете 0:0 после фола на игроке 2Drots началась потасовка, после которой вратарь Top Team двумя кулаками ударил упавшего игрока по лицу, после чего потасовка переросла в массовую драку.
Судья показал три красных игрокам Top Team и одну красную игроку 2Drots, после чего был готов продолжить матч. Но в этот момент Top Team приняла решение покинуть поле. Организаторы турнира записали команде из Кыргызстана техническое поражение – 0:3, а также сообщили, что команда покидает турнир.
Известно, что медиафутбольный турнир, сокращенно MFL, является любительской футбольной лигой, в которой участвуют непрофессиональные команды. При этом сами игры турнира проходят по международным футбольным правилам.
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