В Астане с 1 марта изменится стоимость оформления транспортных карт для школьников и льготных категорий граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ТОО "City Transportation Systems", нововведения связаны с внедрением карт нового технического формата.

Теперь:

Первичный выпуск карты – 1200 тенге (ранее 1000 тенге);

Перевыпуск карты – 1200 тенге (ранее 2000 тенге).

Альтернативный вариант – виртуальные карты, которые можно оформить бесплатно. Оплата проезда в этом случае осуществляется с помощью QR-кода.

Стоимость стандартной транспортной карты для многоразового пополнения останется без изменений – 1000 тенге.

Оформить льготную или школьную карту можно в Центральной кассе по адресу: пр-т Р. Кошкарбаева, 50/1.