В Астане подорожают транспортные карты для школьников и льготников
В Астане вводят новые транспортные карты.
Сегодня, 11:31
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Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
160Фото: CTS
В Астане с 1 марта изменится стоимость оформления транспортных карт для школьников и льготных категорий граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ТОО "City Transportation Systems", нововведения связаны с внедрением карт нового технического формата.
Теперь:
- Первичный выпуск карты – 1200 тенге (ранее 1000 тенге);
- Перевыпуск карты – 1200 тенге (ранее 2000 тенге).
Альтернативный вариант – виртуальные карты, которые можно оформить бесплатно. Оплата проезда в этом случае осуществляется с помощью QR-кода.
Стоимость стандартной транспортной карты для многоразового пополнения останется без изменений – 1000 тенге.
Оформить льготную или школьную карту можно в Центральной кассе по адресу: пр-т Р. Кошкарбаева, 50/1.
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