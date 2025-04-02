В Астане в Байконурском районе продолжается активный демонтаж рекламных вывесок, не соответствующих общепринятым требованиям. Однако этот процесс не обошелся без креативности: видеоролик о демонтаже был снят под популярный трендовый звук, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как монтеры и представители акимата, стоя на башенном кране, двигаются в такт музыке, а затем приступают к удалению билбордов.

Пользователи социальных сетей высоко оценили оригинальность подхода акимата, отметив, что район Байконур всегда отличается креативным подходом в своей работе. В комментариях к видео можно встретить множество положительных отзывов, а также эмоджи огоньков, выражающих восхищение:

"Район Байконур всегда в креативе! Молодцы!" — пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @talgat_rakhmanberdi

В марте прошлого года около 1000 вывесок демонтировали в Астане.