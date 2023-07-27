В Астане перекроют участок проспекта Туран со 2 по 20 августа

Фото: Baigenews.kz/Arman Mukhatov

Основные полосы движения на участке проспекта Туран от улицы Хусейн Бен Талал в сторону Аэропорта перекроют в обе стороны со 2 по 20 августа в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях обеспечения центральным отоплением жилые дома в районе Республиканской главной мечети Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города ведутся работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспортных средств будет осуществляться по второстепенным съездам.

Кроме того, с 26 июля по 26 августа будет полностью перекрыто движение по второстепенной дороге вдоль улицы Хусейн Бен Талал от проспекту Мангилик Ел для проведения работ по строительству тепломагистрали шестого ввода.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.