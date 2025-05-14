В Астане перекроют проспект Тауелсиздик на пять дней
С 15 мая перекроют участок проспекта Тауелсиздик — планируйте маршрут заранее.
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С 15 по 20 мая в Астане частично ограничат движение на участке проспекта Тауелсиздик — от улицы Кажымукана до улицы Куйши Дина, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Ремонтные работы будут проводиться в рамках среднего ремонта дорожного полотна. Движение транспорта на данном отрезке проспекта организуют поэтапно, по одной стороне — в обоих направлениях.
"Просим горожан учитывать возможные затруднения в пути и заранее планировать маршрут. Для удобства участников движения будут установлены временные дорожные знаки и указатели", — отметили в ведомстве.
Власти обещают принять меры для минимизации неудобств и обеспечения безопасности пешеходов и водителей.
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