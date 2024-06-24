В Астане перекроют перекрёсток улиц Сарыарка и Жангельдина

В Астане на сутки перекроют перекрёсток улиц Сарыарка и Жангельдина в связи с ремонтом дороги, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, будет проведена укладка верхнего слоя дорожного полотна.

В этой связи с 07:00 24 июня до 07:00 25 июня вышеуказанный перекрёсток будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах. Акимат Астаны приносит извинения за временные неудобства.