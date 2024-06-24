В Астане перекроют перекрёсток улиц Сарыарка и Жангельдина
Сегодня, 02:11
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Сегодня, 02:11Сегодня, 02:11
67Фото: BaigeNews.kz
В Астане на сутки перекроют перекрёсток улиц Сарыарка и Жангельдина в связи с ремонтом дороги, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, будет проведена укладка верхнего слоя дорожного полотна.
В этой связи с 07:00 24 июня до 07:00 25 июня вышеуказанный перекрёсток будет полностью перекрыт.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах. Акимат Астаны приносит извинения за временные неудобства.
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