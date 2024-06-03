В Астане перекроют перекресток Кабанбай батыра – Орынбор
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
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ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает, что с 3 по 4 июня текущего года планирует провести работы по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Орынбор, передаёт BaigeNews.
При этом движение для транспортных средств будет полностью перекрыто.
"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.
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