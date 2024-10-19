В Астане перекроют движение по проспекту Мангилик Ел из-за строительства LRT

В транспортной компании CTS сообщили об ограничении движения на транспортной развязке по проспекту Мангилик Ел в Астане с 20 октября, передаёт BaigeNews.kz.

"На перегоне 112-113 планируется провести заливку бетона на сборных коробчатых балках LRT. В связи с этим 20 октября с 23:00 до 06:00 часов 21 октября вводится ограничение движения на транспортной развязке проспекта Мангилик Ел на пересечении улицы Сыганак", — говорится в сообщении.

В компании извинились перед жителями столицы за за доставленные неудобства.