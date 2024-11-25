В Астане перекроют дороги и поднимут в небо военные самолеты

Астана готовится к проведению заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств. В связи с этим 27-28 ноября на отдельных участках улиц столицы введут временные ограничения на передвижение транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Службы государственной охраны РК.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники", - говорится в объявлении СОГ.

Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации Минобороны РК над Астаной.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня", - отмечено в информации службы.

Ранее сообщалось, о чём генсек ОДКБ переговорил с секретарём Совбеза и главой Минобороны Казахстана.