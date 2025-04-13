В Астане временно ограничат движение на одной из крупных транспортных развязок в связи со строительством линии легкорельсового транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу коммпании CTS.

Работы пройдут 14 и 15 апреля, в это время на участке будут устанавливать стальную коробчатую балку.

"Просим водителей отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут объезда", — сообщили в компании.

Ограничение затронет развязку по типу "полный клевер" на пересечении Юго-Западного обхода с проспектом Кабанбай батыра. В частности, 14 апреля с 08:00 до 20:00 перекроют движение со стороны Карагандинской трассы в направлении города Косшы.

Горожан и гостей столицы просят учитывать информацию при передвижении, особенно в часы пик.

Ранее с ходом строительства LRT во время рабочей поездки ознакомился Премьер-министр страны Олжас Бектенов. Строительство ведется ускоренными темпами: на сегодняшний день на объекте задействовано около 2 тысяч специалистов, а в летний период количество рабочих увеличится до 5 тысяч. По плану, в сентябре начнется тестовая эксплуатация поездов — без пассажиров.