В Сети появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов оцепили здание мечети в районе старого вокзала. За разъяснением редакция BaigeNews.kz обратилась в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как оказалось, 4 апреля 2025 года в Астане с 08:00 до 13:00 будет проходить плановое антитеррористическое учение. Мероприятие организовано оперативным штабом по борьбе с терроризмом и направлено на проверку готовности правоохранительных и специальных органов к реагированию на террористические угрозы.

Учения будут проводиться на территории нефункционирующей средней школы NQ 25 по адресу: улица Ы. Алтынсарина, 9. В связи с этим в районе учений будут введены ограничения на движение пешеходов и транспорта.

Конкретно ограниченные участки:

улица Иманжусип Кутпанулы от мечети "РаХЫМКЫЗЫ Раиса Ана" до улицы Алтынемел;

улица Ыбырай Алтынсарина от улицы Гете до улицы Есенберлина.

Жителей и гостей города призывают с пониманием относиться к временным неудобствам, соблюдать меры безопасности и выполнять требования сотрудников госорганов. Также рекомендуется доверять только официальным источникам информации и не распространять неподтвержденные сведения.

Ранее силовики и спасатели оцепили улицы под Астаной.