В Астане отменили занятия у школьников второй смены
Отмена коснулась только учеников младших классов.
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
260Фото: pixabay.com
Учеников младших классов перевели на дистанционку из-за сильной метели в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.
"В связи с ухудшением погодных условий 13 февраля 2025 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
В Астане бушует буран, объявлено штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, в столице низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.
Кроме того, закрыты выезды из города. Астанчан просят воздержаться от дальних поездок.
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