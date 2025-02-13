  • 13 Февраля, 12:14
  • BAIGENEWS

В Астане отменили занятия у школьников второй смены

Отмена коснулась только учеников младших классов.

Сегодня, 11:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: pixabay.com

Учеников младших классов перевели на дистанционку из-за сильной метели в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 13 февраля 2025 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

В Астане бушует буран, объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в столице низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.

Кроме того, закрыты выезды из города. Астанчан просят воздержаться от дальних поездок.

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